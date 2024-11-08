Він вважає, що причина криється у його критиці армійської системи управління та закликах до реформи.

Стерненко зазначає, що саме після його стріму 27 жовтня, в якому він назвав систему управління військами “неадекватною та такою, що наближає країну до катастрофи”. Зокрема, він стверджує, що повістка йому була направлена за адресою, де він не проживає та яку ніколи не надавав – це зробило її отримання неможливим.

Як наслідок, його оголосили в розшук, звинувативши у навмисній неявці, хоча з ним ніхто не зв’язувався.

“Пане Сирський, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Брехня і дріб’язковість точно не допоможуть нам зберегти країну”, – наголосив активіст.

Стерненко також додав, що після оголошення його в розшук інформація про це потрапила до російської агентури.

“І ще питання: ви свідомо надали ворожій агентурі документи із моєю фактичною адресою проживання чи просто натупили? Бо росіяни мене хочуть вбити за забезпечення війська 115 к+ дронів.”, – заявив активіст.

У зв’язку з цим він звернувся до представників медіа із проханням надати йому копію відповідної постанови, адже російські ворожі ресурси отримали відповідний документ раніше за нього.