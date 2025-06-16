Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit

Американський інвестор Стівен Лінч виявив інтерес до відновлення газопроводу “Північний потік” з наміром запустити його під ліцензією США. Лінч має значний досвід у бізнесі з Росією, де прожив близько 20 років, і брав участь у придбанні активів таких компаній, як “Сбєрбанк” та “ЮКОС”.

Згідно з інформацією німецького видання Die Zeit, 6 травня Лінч відвідав міністерство економіки Німеччини, де представив свій план щодо відновлення першої гілки газопроводу “Північний потік-1”, який зупинив свою роботу після серйозної аварії у вересні 2022 року.

Крім того, інвестор зацікавлений у другій гілці – “Північному потоці-2”, який так і не був введений в експлуатацію через санкції США та відмову Німеччини у видачі ліцензії на фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Лінч подав заявку до Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) з метою зняття санкцій з “Північного потоку-2”. Він стверджує, що запуск газопроводу під американською ліцензією “дерусифікує” інфраструктуру та забезпечить вплив США на європейську енергетику.

“Я говорю від імені Німеччини: ми зробимо все для того, щоб Nord Stream 2 не запрацював.” – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

28 травня канцлер Фрідріх Мерц підтвердив рішучу позицію Німеччини проти запуску “Північного потоку-2”. Водночас Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який забороняє транзакції, пов’язані з обома гілками газопроводу, та посилює контроль за експортом до Росії.

Наприкінці вересня 2022 року на маршрутах “Північного потоку-1” та “Північного потоку-2” сталися потужні підводні вибухи, які призвели до безпрецедентних руйнувань. Служба безпеки Швеції підтвердила факт диверсії, а оператор Nord Stream AG заявив, що терміни відновлення газопроводів наразі неможливо оцінити.

ЄС і НАТО кваліфікували вибухи як навмисний акт саботажу, а Польща та Україна звинуватили Росію у причетності. Водночас український ексрозвідник Роман Червінський, якого ЗМІ називали координатором атаки, заперечував свою участь.

У березні 2023 року Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до підривів, а інформацію про причетність країни вважає спробою уповільнити міжнародну підтримку.

14 серпня 2024 року федеральний генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав ордер на арешт підозрюваного у справі вибухів – українця Володимира З., який останнім часом перебував у Польщі. Заступник речника уряду Німеччини Вольфґанґ Бюхнер запевнив, що ця справа не вплине на відносини між Німеччиною та Україною.