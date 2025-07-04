Стівен Мур про комунікації з республіканцями та Дональдом Трампом щодо України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Стівен Мур, американський політтехнолог, висловив думку, що комунікаційна стратегія, яка була ефективною під час президентства Джо Байдена, не підходить для роботи з Дональдом Трампом. Він зазначає, що українські комунікаційники повинні зосередитися на співпраці з медійними особами та виданнями, які користуються підтримкою республіканців.

“Зараз саме республіканці вирішують усе, адже республіканці контролюють Палату представників, Сенат і Білий дім. Тому демократичні політики майже нічого не можуть зробити, і демократичні виборці майже не мають впливу.” – Стівен Мур

Мур також підкреслює, що увагу американців відволікають конфлікти, такі як війна між Ізраїлем та Іраном, а також нові податкові закони. Проте підтримка України серед республіканців залишається на високому рівні. За його словами, опитування показало, що 84% виборців Республіканської партії підтримують введення додаткових санкцій проти Росії. У дослідженні взяли участь 600 республіканських виборців, які беруть участь у праймеріз.

“Тобто стратегія, яка працювала з Байденом, була помірно успішною, з Трампом взагалі не працює, бо вона була створена під демократів.” – Стівен Мур

Політтехнолог також звертає увагу на те, що проросійські впливи протягом багатьох років негативно впливали на імідж президента Зеленського та України в консервативних медіа. Він зазначає, що деякі медійні особи, такі як Такер Карлсон, часто не відображають правду про Україну. Мур пояснює, що проукраїнська спільнота в США намагається реагувати на ці атаки через такі канали, як CNN або CBS, але їхня аудиторія серед республіканців значно менша.

“Такі люди, як Такер Карлсон, часто мають проблеми з тим, щоб сказати правду про Україну. Україна та проукраїнська спільнота у США намагаються відповідати на ці атаки через CNN або CBS, де, наприклад, Зеленський нещодавно давав інтерв’ю програмі ’60 хвилин’. Але Такера Карлсона дивляться 24% республіканців, CBS – лише 4%, CNN – взагалі тільки 1%. Тобто республіканці вже багато років отримують хибну інформацію про Україну, а відповіді на цю дезінформацію звучать у ЗМІ, які вони не дивляться і яким не довіряють.” – Стівен Мур

Крім того, Мур зазначає, що Дональд Трамп може швидко змінювати свої позиції, тому важливо донести до нього правильну інформацію.

“Головне – донести до нього правильну інформацію, яка допоможе ухвалювати кращі рішення.” – Стівен Мур

Стівен Мур має значний досвід роботи в Конгресі, де він обіймав посаду керівника апарату конгресмена-республіканця Піта Роскама. Після початку повномасштабного російського вторгнення він переїхав в Україну та заснував організацію Ukraine Freedom Project.