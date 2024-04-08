Про це повідомляє Служба безпеки України.
“Засудженими є безробітні мешканець Краматорська та жителька Слов’янська. Вони розвідували для окупантів місця дислокації бойових підрозділів ЗСУ поблизу райцентрів”, – йдеться у повідомленні.
“За координатами інформаторів агресор планував здійснити прицільні ракетно-дронові удари по особовому складу, озброєнню та боєприпасах ЗСУ”, – зауважують у відомстві.
“Як встановило слідство, обох мешканців Донеччини окупанти дистанційно залучили до співпраці після початку повномасштабного вторгнення рф.У поле зору агресора вони потрапили через свої антиукраїнські коментарі в російських Телеграм-каналах”, – додають в Управлінні СБУ
“Крім того інформаторка зі Слов’янська облаштувала у власній квартирі «спостережний пункт», щоб відслідковувати напрямки руху українських військ. Для комунікації з окупантами використовували анонімні чати в популярному месенджері”, – підсумували у відомстві.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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