Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще два інформатори російської розвідки, які діяли на Донеччині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Засудженими є безробітні мешканець Краматорська та жителька Слов’янська. Вони розвідували для окупантів місця дислокації бойових підрозділів ЗСУ поблизу райцентрів”, – йдеться у повідомленні.

Передусім ворожі поплічники намагались виявити і передати агресору геолокації вогневих позицій української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.

“За координатами інформаторів агресор планував здійснити прицільні ракетно-дронові удари по особовому складу, озброєнню та боєприпасах ЗСУ”, – зауважують у відомстві.

Служба безпеки запобігла цьому завдяки своєчасному викриттю і затриманню зловмисників у результаті контрдиверсійних заходів восени 2022 і 2023 років.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив затриманому чоловіку 11 років тюрми, а жінці – 8 років позбавлення волі.

“Як встановило слідство, обох мешканців Донеччини окупанти дистанційно залучили до співпраці після початку повномасштабного вторгнення рф.У поле зору агресора вони потрапили через свої антиукраїнські коментарі в російських Телеграм-каналах”, – додають в Управлінні СБУ

Для виконання ворожих вказівок зловмисники обходили місцевість, де приховано фотографували об’єкти Сил оборони та стежили за їх переміщенням.

“Крім того інформаторка зі Слов’янська облаштувала у власній квартирі «спостережний пункт», щоб відслідковувати напрямки руху українських військ. Для комунікації з окупантами використовували анонімні чати в популярному месенджері”, – підсумували у відомстві.

За матеріалами СБУ суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).