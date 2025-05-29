Скасування Стокгольмського музичного конкурсу через зв’язки з Росією

Про це повідомляє SVT

Шведський мовник SVT провів детальне розслідування, яке виявило зв’язки Стокгольмського міжнародного музичного конкурсу (SIMC) з Росією. Внаслідок цього, організатори вирішили скасувати проведення конкурсу. Цю інформацію підтвердили представники SVT.

Конкурс, запланований у Історичному музеї та музичній школі Наки, не відбудеться через виявлені зв’язки з російськими організаціями. Директорка Історичного музею Аса Марнелл зазначила, що організатори не провели належного аналізу учасників та їхньої діяльності.

SIMC – це змагання, яке орієнтоване на молодь та дітей у сфері класичної музики, і має тісні зв’язки з конкурсом імені Савчинського, що проходить у Санкт-Петербурзі. Обидва заходи організовуються одними й тими ж людьми, а благодійні внески зі шведського конкурсу можуть бути переказані безпосередньо на рахунок російської організації.

Серед членів журі SIMC є чотирнадцять осіб, які займають державні посади в Росії та відкрито підтримують війну в Україні. Також партнером обох конкурсів є Герценівський університет у Санкт-Петербурзі, який надає гуманітарну допомогу російським військовим.

Після виявлення інформації про російський слід, Історичний музей у Стокгольмі ухвалив рішення скасувати проведення конкурсу на своїй території, оскільки це суперечить політиці установи.

Муніципальна музична школа Наки, дізнавшись про зв’язки SIMC з Росією, визнала свою помилку, але відмовилася скасовувати захід, запланований на найближчий час.

Незважаючи на це, організатори SIMC заперечують звинувачення у зв’язках з Росією. Співорганізаторка Галина Ернгрен стверджує, що політика не має місця в музичних конкурсах. Інший організатор, Стефан Ернгрен, зазначає, що якщо дійсно існують зв’язки з російським університетом, то уникнути політичного контексту неможливо.