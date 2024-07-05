Про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

“Я очікую, що глави держав і урядів узгодять значний пакет для України“, — сказав Столтенберг​.

Він також додав, що НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки з командуванням на чолі з тризірковим генералом і кількома сотнями персоналу, які працюють у штаб-квартирі НАТО в Німеччині та на матеріально-технічних вузлах у східній частині Альянсу.

Генсек зауважив, що союзники домовляться про фінансову підтримку для України, і що він також очікує більш негайної військової підтримки України, а саме, більше:

двосторонніх угод з безпеки;

роботи над поглибленою військовою оперативною сумісністю.

Столтенберг додав, що всі ці елементи складають “міст до членства” в НАТО.

“Україна наближається до НАТО”, — підкреслив він.