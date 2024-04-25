Про це йдеться у виступі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на заході у Берліні.
Генсек зазначив, що союзники НАТО не надали Україні ту допомогу, яку пообіцяли раніше. США не могли протягом кількох місяців виділити фінансування для підтримки України, а постачання європейських боєприпасів набагато нижчі від тих рівнів, які обіцяли забезпечити. Такі затримки мають наслідки.
За словами Столтенберга, Україні не вистачало протиповітряної оборони, що дозволило російським ракетам та дронам вражати цілі. Також українським захисникам не вистачало далекобійних ракет, що дало змогу окупантам зосередити більше сил.
“Але для перемоги України ще не пізно, тому що велика підтримка вже на шляху”, – зазначив Столтенберг.
Генсек НАТО додав, що США виділили понад 60 млрд доларів на допомогу Україні, а Британія, Німеччина та Нідерланди анонсували нові постачання зброї.
“Тепер наш обов’язок – перетворити ці зобов’язання на реальні постачання зброї та боєприпасів – і зробити це швидко”, – підсумував Єнс Столтенберг.
- Збиття російських літаків за межами України є частиною її законного права на самооборону, — Єнс Столтенберг
- Країни НАТО поставлять Україні більше систем ППО, — Єнс Столтенберг
- Замість витрат 2% ВВП на оборону, країни НАТО повинні надавати більше допомоги Україні, — Столтенберг