Про це йдеться у виступі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на заході у Берліні.

Генсек зазначив, що союзники НАТО не надали Україні ту допомогу, яку пообіцяли раніше. США не могли протягом кількох місяців виділити фінансування для підтримки України, а постачання європейських боєприпасів набагато нижчі від тих рівнів, які обіцяли забезпечити. Такі затримки мають наслідки.

За словами Столтенберга, Україні не вистачало протиповітряної оборони, що дозволило російським ракетам та дронам вражати цілі. Також українським захисникам не вистачало далекобійних ракет, що дало змогу окупантам зосередити більше сил.

“Але для перемоги України ще не пізно, тому що велика підтримка вже на шляху”, – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що США виділили понад 60 млрд доларів на допомогу Україні, а Британія, Німеччина та Нідерланди анонсували нові постачання зброї.