Про це він сказав у інтерв’ю LBC.
“Ці рішення мають приймати окремі союзники, але важливо, щоб ми тісно консультувалися з цих питань, як ми це робимо”, – заявив генсек.
За його словами, він вітає відповідне рішення, оскільки він вважає, що “на війні без ризику не буває”.
“Ми маємо повномасштабну війну в Європі, розв’язану Москвою. У війні немає варіантів без ризику. Але я продовжую вірити, що найбільший ризик для нас буде, якщо президент Путін переможе в Україні”, – наголосив Столтенберг.
Напередодні Столтенберг зауважив, що право на самооборону передбачає удари по військових цілях на території Росії.
- Українці не готові до територіальних поступок у обмін на мир, — WP
- НАТО міг зробити більше для запобігання повномасштабному вторгненню Росії, — Столтенберг
- Україні слід дати можливість завдавати удари вглиб Росії, незважаючи на погрози Москви, — прем’єр-міністр Канади