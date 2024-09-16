Про це він сказав у інтерв’ю LBC.

“Ці рішення мають приймати окремі союзники, але важливо, щоб ми тісно консультувалися з цих питань, як ми це робимо”, – заявив генсек.

За його словами, він вітає відповідне рішення, оскільки він вважає, що “на війні без ризику не буває”.

“Ми маємо повномасштабну війну в Європі, розв’язану Москвою. У війні немає варіантів без ризику. Але я продовжую вірити, що найбільший ризик для нас буде, якщо президент Путін переможе в Україні”, – наголосив Столтенберг.

Напередодні Столтенберг зауважив, що право на самооборону передбачає удари по військових цілях на території Росії.