Про це повідомляє The Guardian із посиланням на речницю Альянсу Фару Дахлаллах.
Дахлаллах зазначила, що засідання відбудеться 28 серпня після масованих російських ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України.
Зустріч відбудеться на рівні послів країн-членів НАТО.
«Союзники НАТО надали значну підтримку протиповітряній обороні України, і вони віддані подальшому зміцненню оборони України», – додала речниця Альянсу.
За її словами, міністр оборони України Рустем Умєров по відеозв’язку поінформує союзників про ситуацію на полі бою та нагальні потреби української армії.
Як повідомлялося, 26 серпня Росія випустила по Україні щонайменше 127 ракет і 109 «Шахедів».
За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, від атаки постраждали 15 областей. Зафіксовані пошкодження об’єктів енергетики.
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