Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що в найближчі 10 років Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю dpa, яке цитує Deutsche Welle.

Крім того, напередодні саміту НАТО у Вашингтоні Столтенберг закликав до нарощування військової допомоги Україні. Він наголосив: що сильнішою буде ця підтримка, то швидше може закінчитися війна, розв’язана Росією проти України.

За словами Столтенберга, Путін реалізує в Україні стратегію затягування часу, сподіваючись послабити рішучість Заходу.

«Путін вважає, що зможе пересидіти нас. Ми повинні переконати його в тому, що він не зможе пересидіти нас, і тоді це створить умови для закінчення війни», — заявив генсек НАТО.