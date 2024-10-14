Україна має право захищатися у своїй боротьбі з російською агресією, що передбачає здійснення ударів по легітимних військових об'єктах на території Російської Федерації.

Про це заявив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Spiegel.

Ми ведемо дебати з цього приводу між союзниками. Але ми завжди повинні усвідомлювати, що це жорстока війна, відверте порушення всіх міжнародних правил, спроба Росії встановити контроль над Україною. Україна має право на захист. Це право включає атаки на законні військові цілі на території Росії”, – наголосив він.

За словами Столтенберга, Росія не повинна вводити в оману західних партнерів України погрозами.

“Росія з самого початку заявляла, що постачання зброї Заходом неприйнятне. Але ми поставили зброю. Ми не можемо припинити підтримку через російські погрози”, — резюмував ексгенсек НАТО.