Генсек НАТО попередив про "авторитарний" альянс Росії, Китаю, Ірану та КНДР проти Заходу.

Про це голова НАТО Єнс Столтенберг повідомив в інтерв’ю ВВС.

Він заявив, що Росія, Іран, Китай і Північна Корея все активніше об’єднують зусилля, надаючи один одному практичну підтримку. За його словами, цей альянс стає все більш і більш згуртованим.

“Китай підтримує російську військову економіку, поставляючи ключову продукцію для оборонної промисловості, а замість цього Москва віддає своє майбутнє в заставу Пекіну“, – пояснив Генеральний секретар НАТО.

Росія постачає технології Ірану та Північній Кореї в обмін на боєприпаси та військову техніку, додав він.

Нещодавно генсек НАТО намагався переконати інші країни виділити більше грошей на військову підтримку України у її протистоянні російській агресії, сподіваючись створити фонд у 100 млрд євро на 5 років.

Він заявив, що впевнений, що угоду досягнуть до липня, попри те, що деякі країни висловлювали сумніви.