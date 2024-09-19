Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на заході Німецького фонду Маршалла.

Він підкреслив, що “найшвидший спосіб закінчити війну – це програти її”, але це призведе не до миру, а до російської окупації.

“Сьогодні Путін вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою. І він вірить, що може перечекати нас. Саме тому він продовжує вести свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми можемо змусити Путіна передумати. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки”, – додав він.

Генсек НАТО підкреслив, що Захід має надати Україні якомога більше зброї, щоб змусити Кремль відмовитися від думки про силове захоплення українських територій.

“Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї ми зможемо надати Україні, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру і припинити війну. І що надійнішою буде наша довгострокова військова підтримка, то швидше закінчиться війна”, – резюмував Столтенберг.