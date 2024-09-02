За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора відомому київському блогеру суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі він перебуває у розшуку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що блогер та його спільник підозрюються в умисному ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 212, ст. 209 КК України). За даними слідства, частину з цих коштів блогер легалізував, придбавши елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміумкласу.

Також змінено раніше обраний запобіжний захід його спільнику на тримання під вартою із можливістю внесення 45 млн 420 тисяч гривень застави та взято під варту в залі суду.

Детективи БЕБ арештували вісім транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.

Раніше співробітники БЕБ встановили, що підозрюваний блогер-арбітражник Олександро Слобоженко залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет.

У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку.