Комунальне підприємство «Київзеленбуд» запустило тендер на реконструкцію парку «Наталка» в Оболонському районі столиці. На це планується витратити 20 мільйонів гривень.

Відповідний тендер з’явився на платформі держзакупівель Prozorro, на це звернуло увагу місцеве видання Big Kyiv.

Як йдеться в документації, за ці столична влада планує спорудити дитячий схил та майданчик «Хобітонів» з каруселями, штучним рулонним газоном та гумовим покриттям.

В планах також і зведення пункту заправки водою поливомийних автомобілів та капітальної помпової станції з водозабірними конструкціями.

Крім того, у парку хочуть замінити бордюри та тротуарну плитку, провести зовнішні оздоблювальні та електромонтажні роботи, а також встановити нержавіючу огорожу з металу.

Строки виконання робіт, що вказані в тендері, — до 15 листопада 2024-го року.

Комплексна реконструкція території парку «Наталка» почалася у 2013 році й нині триває. У травні 2017 року міський голова Віталій Кличко відкрив першу чергу парку, а в липні 2018-го — другу чергу. На реконструкцію «Наталки» зі столичного бюджету вже витратили понад 110 мільйонів гривень.