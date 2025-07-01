Зупинки України: унікальна книга з архітектурою край дороги

Про це повідомляють “Основи”.

Незабаром у видавництві “Основи” побачить світ книга під назвою “Зупинки. Архітектура край дороги”. Це унікальне видання об’єднує понад 200 фотографій, створених талановитим дослідником монументального мистецтва та фотографом Євгеном Нікіфоровим, а також автобіографічний есей “Спинитись” від письменника і військовослужбовця Артема Чеха.

Протягом десяти років Євген Нікіфоров мандрував Україною, фіксуючи на своїх знімках унікальні зупинки, які, за словами видавництва, є “особливими місцями очікування і зустрічей, розкиданими узбіччями”. З понад тисячі знайдених архітектурних об’єктів було обрано близько 200 фінальних світлин для цього видання.

Видавництво зазначає, що

“секвенція фотографій передає і архітектурне розмаїття зупинок, і рутинний плин людських життів навколо них, і поєднане з дорогою знайоме відчуття солодкого хвилювання. Автобусні зупинки, що є одночасно і початком, і кінцем шляху, також є місцем очікування, споглядання буденності та перетину людських доль.”

Есей Артема Чеха доповнює візуальну складову книги, в якому він розмірковує про дорогу як метафору зростання, дитинства, самотності, любові та смерті.

“Він описує персональну і колективну пам’ять як живу матерію, змальовує пейзаж як внутрішній світ і чуттєво розповідає про подорож як про невпинний динамічний стан нашого життя.”

Деякі зупинки, зображені на світлинах, вже не існують через війну, окупацію або недбалість, але фотографії зберігають їхній образ назавжди.

Книга буде випущена двома окремими виданнями – українською та англійською мовами, з різними обкладинками, розробленими дизайнерами Сашею Биченком та Олексієм Сальниковим. Видання вже доступне для передзамовлення.