Сьогодні, 16 січня, у Києві президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали угоду про 100-річне стратегічне партнерство. Документ складається з 14 статей і охоплює ключові сфери співпраці між країнами.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Оборонна співпраця

Сторони домовилися поглиблювати взаємодію у сфері оборони, зміцнювати військові та оборонно-промислові можливості, а також передавати технології для спільного виробництва оборонної продукції.

Особливий акцент зроблено на оперативній сумісності та підготовці України до вступу в НАТО.

“Сторони розвиватимуть сфери, важливість яких для євроатлантичного миру і стабільності виходить далеко за межі війни, визнаючи важливу роль України у захисті євроатлантичної безпеки й звертаючи особливу увагу на оперативну сумісність і внесок України як майбутнього союзника НАТО”, – йдеться у документі.

Морська безпека

Угода передбачає співпрацю в Чорному, Азовському та Балтійському морях, що сприятиме зміцненню морської безпеки.

Також Україна та Велика Британія домовилися поглиблювати економічне, енергетичне, наукове, культурне та торгівельне співробітництво.

Угода діятиме протягом 100 років із дати набрання чинності. При цьому кожна зі сторін має право припинити її дію в односторонньому порядку, надіславши письмове повідомлення іншій стороні.