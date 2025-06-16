Штормове попередження в Одеській області на 17 червня

Про це 16 червня повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів

На 17 червня вздовж узбережжя Одеської області оголошено штормове попередження. Синоптики прогнозують, що північно-західний вітер досягне швидкості 12-14 м/с.

Цю інформацію 16 червня оприлюднили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Вказується, що дане явище відноситься до I рівня небезпечності, що позначається жовтим кольором.

Хвилювання на морі оцінюється як легке, а рівні води в лиманах та узбережжі залишаються в межах безпеки.

Температура повітря вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів, а вдень очікується 25-30 градусів. Температура води в морі становить 17-18 градусів.

У зв’язку зі штормом у Чорному морі зростає мінна небезпека, тому перебування в пляжній зоні може бути небезпечним.