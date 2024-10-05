Про це пише The New York Times.
Видання нагадує, що за останні місяці Україна втратила контроль над низкою досить значних міст — кожне після запеклих боїв, які іноді тривали місяцями. Першою у цьому списку була Мар’їнка у грудні-січні, потім Авдіївка, днями ЗСУ вийшли з Вугледара.
“Для зовнішніх спостерігачів повільний, але впевнений відступ України з Донбасу, основного театру війни сьогодні, може здатися сигналом про початок фіналу, коли Москва впевнено бере перевагу на полі бою, використовуючи свою переважну перевагу в живій силі та вогнева міць. Але українські командири та військові експерти заперечують це, кажучи, що в регіоні розгортається більш критична боротьба, яка виходить за рамки простих територіальних здобутків і втрат. Зараз це війна на виснаження, кажуть вони, коли кожна сторона намагається виснажити іншу, завдаючи максимальних втрат, сподіваючись зламати спроможність і волю ворога продовжувати війну”, — йдеться в матеріалі
Ідея полягає в тому, щоб відступити з міста, на яке націлився агресор, після того, як росіяни зазнають максимальних втрат у спробі його захопити.
“Ця війна не вирішуватиметься тим, хто контролює Вугледар або інші тактичні прифронтові міста. Йдеться про те, скільки військ росіяни витратили, намагаючись захопити Вугледар, порівняно з втратами, яких зазнали українці, намагаючись його утримати”, – сказав військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді.
Однак, зважаючи на здатність Росії компенсувати свої величезні втрати, постає питання, якою територією українці будуть змушені поступитися, перш ніж російська армія виснажиться, зауважує NYT.