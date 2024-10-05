Видання The New York Times проаналізувало хід війни протягом останнього року і нагадало про втрату Україною контролю над низкою досить значних міст.

Про це пише The New York Times.

Видання нагадує, що за останні місяці Україна втратила контроль над низкою досить значних міст — кожне після запеклих боїв, які іноді тривали місяцями. Першою у цьому списку була Мар’їнка у грудні-січні, потім Авдіївка, днями ЗСУ вийшли з Вугледара.

“Для зовнішніх спостерігачів повільний, але впевнений відступ України з Донбасу, основного театру війни сьогодні, може здатися сигналом про початок фіналу, коли Москва впевнено бере перевагу на полі бою, використовуючи свою переважну перевагу в живій силі та вогнева міць. Але українські командири та військові експерти заперечують це, кажучи, що в регіоні розгортається більш критична боротьба, яка виходить за рамки простих територіальних здобутків і втрат. Зараз це війна на виснаження, кажуть вони, коли кожна сторона намагається виснажити іншу, завдаючи максимальних втрат, сподіваючись зламати спроможність і волю ворога продовжувати війну”, — йдеться в матеріалі

Ідея полягає в тому, щоб відступити з міста, на яке націлився агресор, після того, як росіяни зазнають максимальних втрат у спробі його захопити.

“Ця війна не вирішуватиметься тим, хто контролює Вугледар або інші тактичні прифронтові міста. Йдеться про те, скільки військ росіяни витратили, намагаючись захопити Вугледар, порівняно з втратами, яких зазнали українці, намагаючись його утримати”, – сказав військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді.

Однак, зважаючи на здатність Росії компенсувати свої величезні втрати, постає питання, якою територією українці будуть змушені поступитися, перш ніж російська армія виснажиться, зауважує NYT.