Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій СтратКом ЗСУ.
“Україна — перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами”, — йдеться у повідомленні.
За даними Defense Express, Росія має 521 міжконтинентальну балістичну ракету у наземних та морських варіантах.
Видання зауважує, що для накопичення такого арсеналу знадобилось понад 20 років роботи російського військово-промислового комплексу.
Скільки міжконтинентальних ракет має РФ
- 34 ракет типу РС-20 “Воевода”;
- 60 ракет типу РС-12М “Тополь-М”;
- 18 ракет типу РС-12М1 “Тополь-М”;
- 180 ракет типу РС-24 “Ярс” у шахтному варіанті та 24 в мобільному варіанті;
- невідома кількість “Сармат”;
- близько восьми ракет “Авангард”.
“Якщо говорити про морську складову, то Росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах. Із них 112 одиниць – це РСМ-56 (або ж Р-30) “Булава”, розгортання якої стартувало в 2012 році, та 80 одиниць – це РСМ-54 “Синева”, розгортання якої стартувало в 2007 році”, – йдеться у матеріалі.
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