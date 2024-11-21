Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій СтратКом ЗСУ.

“Україна — перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами”, — йдеться у повідомленні.

За даними Defense Express, Росія має 521 міжконтинентальну балістичну ракету у наземних та морських варіантах.

Видання зауважує, що для накопичення такого арсеналу знадобилось понад 20 років роботи російського військово-промислового комплексу.

Скільки міжконтинентальних ракет має РФ

  • 34 ракет типу РС-20 “Воевода”;
  • 60 ракет типу РС-12М “Тополь-М”;
  • 18 ракет типу РС-12М1 “Тополь-М”;
  • 180 ракет типу РС-24 “Ярс” у шахтному варіанті та 24 в мобільному варіанті;
  • невідома кількість “Сармат”;
  • близько восьми ракет “Авангард”.

“Якщо говорити про морську складову, то Росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах. Із них 112 одиниць – це РСМ-56 (або ж Р-30) “Булава”, розгортання якої стартувало в 2012 році, та 80 одиниць – це РСМ-54 “Синева”, розгортання якої стартувало в 2007 році”, – йдеться у матеріалі.