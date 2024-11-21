“Якщо говорити про морську складову, то Росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах. Із них 112 одиниць – це РСМ-56 (або ж Р-30) “Булава”, розгортання якої стартувало в 2012 році, та 80 одиниць – це РСМ-54 “Синева”, розгортання якої стартувало в 2007 році”, – йдеться у матеріалі.