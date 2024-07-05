Центр стратегічних комунікацій ЗСУ опублікував мапу 10 рекордних за дальністю ударів по Росії за шість місяців 2024 року.

Мапу опублікували в офіційному телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що глибинні удари по РФ відбуваються системно протягом понад пів року із застосуванням української зброї. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить жодні додаткові уявні “червоні лінії”.

“Поступово нарощуючи можливості українського військово-промислового комплексу, Сили оборони України постійно збільшують дальність та ефективність ударів”, — йдеться у повідомленні.

У СтратКомі наголошують, що дозвіл на використання західних систем озброєння розширить можливості з захисту України та прискорить завершення російсько-української війни.

“Місце запуску та відстань до об’єктів вказані умовно. СтратКом ЗСУ також не може стверджувати, що за кожним з ударів стоять саме Сили оборони України, а не партизани чи невдоволені своїм урядом росіяни”, — йдеться у повідомленні.