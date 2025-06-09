Новий серіал про Гаррі Поттера: оголошено акторський склад Streamonmax

Стримінговий сервіс Streamonmax оголосив, хто зіграє низку ключових ролей у серіалі про Гаррі Поттера.

Стримінговий сервіс Streamonmax оголосив про акторський склад нового серіалу, присвяченого Гаррі Поттеру, і представив кілька ключових персонажів.

Раніше вже було анонсовано, хто зіграє “золоте тріо” – Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміону Грейнджер. Ці ролі виконуватимуть Домінік Маклафлін, Аластер Стаут та Арабелла Стентон відповідно.

Нещодавно стали відомі імена акторів, які втілять на екрані інших важливих персонажів. Драко Мелфоя зіграє Локс Пратт, а його батька, Луціуса, – Джонні Флінн. Моллі Візлі буде втілена Кетрін Паркінсон.

Тітку та дядька Гаррі Поттера, Петунію та Вернона Дурслів, зіграють Бел Поулі та Деніел Рігбі.

Серед одногрупників Гаррі також відомі нові обличчя: Парваті Патіл зіграє Алессія Леоні, Лаванду Браун – Сієнна Муса, а Шеймуса Фіннігана – Лео Ерлі.

Міністра магії Корнеліуса Фаджа втілить Берті Карвел.

Ці актори приєднаються до вже затверджених учасників проекту:

Джон Літгоу виконає роль директора Гоґвортсу Албуса Дамблдора.

Джанет Мактір втілить викладачку трансфігурації Мінерву Макґонеґел.

Паапа Ессієдуроль зіграє Северуса Снейпа.

Нік Фрост стане Рубеусом Геґрідом.

Люк Теллон втілить Квірінуса Квірела, а Пол Вайтгаус – Арґуса Філча.

Новий серіал обіцяє стати яскравою адаптацією улюбленої історії про Гаррі Поттера, завдяки талановитому акторському складу.