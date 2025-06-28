Удар Сил оборони України по складах боєприпасів у Брянській області

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

28 червня Сили оборони України завдали удару по складах боєприпасів російських військ, розташованих у Брянській області. Цю інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, було уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення, який раніше був відомий як 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії. Цей об’єкт знаходиться на території Брянської області.

За попередніми даними, ураження цілі підтверджено, а також зафіксовано пожежу на території складу. В даний час результати операції уточнюються.

Цікаво, що 26 червня ударні дрони Головного управління розвідки України вже завдали удару по складам, де зберігалося ракетне паливо та паливно-мастильні матеріали 1061 центру матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ, розташованому в Брянську.

Крім того, в той же день Сили оборони провели нічні атаки безпілотників на об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії.