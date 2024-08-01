Український стрілець Сергій Куліш завоював срібну медаль у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки.

Про це стало відомо з трансляції змагань.

Загалом український спортсмен заробив 461,3 бала. Золото в цій дисципліні завоював представник Китаю, а бронзу — спортсмен з Індії.

Стрільба з гвинтівки відбувалась у кілька етапів. Спершу спортсмени виконали три серії по п’ять пострілів у положеннях на коліні та лежачи, а потім ще дві — у положенні стоячи. Після чого почалася серія пострілів на вибування.

Куліш упевнено йшов на третій сходинці, однак потім перемістився на першу. Утримати її, однак, не вдалося — українець поступився китайцю Ліу Юкуну, який заробив у підсумку 463,6 бала.

Так, Куліш заробив другу медаль для України на цій Олімпіаді. Першу нагороду виборола фехтувальниця Ольга Харлан — вона завоювала бронзу.