Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Він був членом варти, що охороняла територію заводу, але незаконно заволодів зброєю та відкрив вогонь.

“”Прокурори у суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” у Дніпрі.

Уночі він викрав зброю із зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості”, — йдеться в повідомленні.