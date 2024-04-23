Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Він був членом варти, що охороняла територію заводу, але незаконно заволодів зброєю та відкрив вогонь.
“”Прокурори у суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” у Дніпрі.
Уночі він викрав зброю із зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості”, — йдеться в повідомленні.
Після злочину він втік, але був затриманий правоохоронцями.
У суді Рябчук визнав свою провину.
Його визнано винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю.
Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі.
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