Про це Стубб повідомив у соцмережі Х.
“Щойно мав телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Наша розмова була зосереджена на безпековій ситуації в Європі, трансатлантичних відносинах та рішучій підтримці України”, — наголосив Стубб.
За його словами, мир в Україні можливий лише за умови переговорів з Україною.
- Зеленський: Лише 2,5 із 10 українських військових бригад отримали оснащення від партнерів
- Три балтійські країни вирішили від’єднатися від російської електроенергетичної мережі
- Зеленський та Макрон обговорили, як посилити ППО України