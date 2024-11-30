Президент Фінляндії Александр Стубб під час телефонної розмови зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні обговорили, зокрема, підтримку України.

Про це Стубб повідомив у соцмережі Х.

“Щойно мав телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Наша розмова була зосереджена на безпековій ситуації в Європі, трансатлантичних відносинах та рішучій підтримці України”, — наголосив Стубб.

За його словами, мир в Україні можливий лише за умови переговорів з Україною.