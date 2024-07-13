У Миколаєві студент був засуджений до 10 років ув'язнення за передачу інформації про розташування українських військових, нагорода за зраду України - 2 000 гривень.

Про це повідомляє Центральний районний суд м. Миколаєва.

У Центральному районному суді м. Миколаєва було винесено вирок 21-річному студенту одного з миколаївських ВНЗ, який був визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.114-2 КК України.

Суд встановив, що обвинувачений збирав та надсилав інформацію представнику країни-агресора за грошову винагороду, яка була перерахована на його банківський рахунок з тимчасово окупованої території. Він отримав покарання у виді 10 років позбавлення волі та конфіскацію оргтехніки та засобів зв’язку.

У 2023 році обвинувачений збирав та надсилав інформацію представнику країни-агресора за грошову винагороду. Він передавав точні адреси, опис та географічні орієнтири місць, де, на його думку, розташовані підрозділи ЗС України, зокрема навчальні, дитячі медичні заклади та промислові об’єкти.

За цю діяльність він отримав грошову винагороду у сумі близько 2 тис. грн.