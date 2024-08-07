ОК "Захід" відреагувало на фейк про мобілізацію студента-першокурсника в потязі, поширений місцевими ЗМІ Закарпаття.

Про це повідомляє ОК “Захід”.

Скандал виник після того, як у вагон потяга, що їхав на Закарпаття, зайшли військовослужбовці ТЦК, які начебто збирались мобілізувати студента першого курсу. Насправді на фото були прикордонники, що перевіряли документи подорожуючих.

В результаті неправдивого звинувачення було офіційне звернення до журналістів видання “Голос Карпат” з проханням спростувати інформацію про військовослужбовців ТЦК у вагоні потяга.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 серпня президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження в Україні режиму воєнного стану та загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізація в Україні діятимуть до 9 листопада.