Із вересня 2025 року у вищих навчальних закладах розпочнеться базова загальновійськова підготовка. Вона передбачатиме 300 академічних годин і складатиметься з двох частин: 90 годин теорії в закладах освіти, а решта, 210 годин - практика у військових частинах і центрах.

Про це повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

За його словами, в Україні студентів, які не складуть іспит із базової загальновійськової підготовки (БЗВП) або відмовляться від складення присяги, відраховуватимуть із вишів.

“Хочу наголосити, що вона (БЗВП) є обов’язковою абсолютно для всіх. І якщо студенти з якихось принципів не можуть скласти іспит або склали його на “незадовільно”, якщо вони відмовляються скласти військову присягу – вони не зможуть у майбутньому продовжувати навчання у вищих навчальних закладах”, — сказав він.

За словами Мельника, у зв’язку з російською агресією кожен громадянин України повинен освоїти військову методику, пройти військове навчання.