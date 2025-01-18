Про це повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник.
За його словами, в Україні студентів, які не складуть іспит із базової загальновійськової підготовки (БЗВП) або відмовляться від складення присяги, відраховуватимуть із вишів.
“Хочу наголосити, що вона (БЗВП) є обов’язковою абсолютно для всіх. І якщо студенти з якихось принципів не можуть скласти іспит або склали його на “незадовільно”, якщо вони відмовляються скласти військову присягу – вони не зможуть у майбутньому продовжувати навчання у вищих навчальних закладах”, — сказав він.
За словами Мельника, у зв’язку з російською агресією кожен громадянин України повинен освоїти військову методику, пройти військове навчання.
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