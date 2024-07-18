Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту. Відтак, цього року вступники вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті. Кошти нараховуватимуть через Дію.

“Це революційний крок для української системи вищої освіти. Цього року вступники вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті — від 15 тисяч гривень і більше щорічно протягом навчання. Кошти нараховуватимуть через Дію, щоб процес був простим та зрозумілим. Студенти, що вступили на бюджетну форму навчання, як і раніше, отримуватимуть повне фінансування від держави”, — пояснив Федоров.

Очільник Мінцифри переконаний, що система державних грантів трансформує підхід до освіти як серед студентів, так і навчальних закладів.

“Раніше під час вибору спеціальності вступник орієнтувався на наявність бюджетних місць, адже не завжди сімʼя могла оплатити навчання на контракті. І навіть якщо дитина мріяла стати журналістом, йшла навчатися на маркетолога, адже там пройшла на бюджет. Грант — це свобода вибору спеціальності для дитини”, — пояснює Федоров.

Він зазначає, що для навчальних закладів нова система стимулюватиме конкуренцію, адже більше студентів — більший бюджет. Це стане стимулом для покращення умов навчання, професійного розвитку викладачів, створення додаткової цінності для вступників

Такий підхід вже давно працює в інших країнах, наприклад, у США. Україна проаналізувала досвід країн-лідерів та починає працювати за такою ж системою.