Вплив ChatGPT на креативність: дослідження Nature Human Behaviour

Як розповідає медіа Axios

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Human Behaviour, яке висвітлює видання Axios, виявило цікаві результати щодо використання штучного інтелекту в творчих процесах. У рамках експерименту учасників розділили на групи, де одна з них виконувала творчі завдання з допомогою ChatGPT, а інша – без нього. Завдання включали, наприклад, розробку ідеї для подарунка або створення концепції іграшки.

Виявилося, що використання ChatGPT підвищує середній рівень креативності ідей, проте зменшує їх загальну кількість, що є важливим фактором для ефективного мозкового штурму.

Експеримент проводився з використанням як GPT-3.5, так і GPT-4. Хоча остання версія пропонувала більш креативні рішення, вона все ж не могла зрівнятися з людиною за різноманітністю ідей. Наприклад, учасники, які користувалися чатботом, незалежно один від одного запропонували іграшку під назвою Build-a-Breeze Castle.

Дослідники підкреслюють, що більшість ідей, створених за допомогою ChatGPT, мали схожі концепції. Подібні результати були отримані в 2024 році під час експерименту з написання коротких оповідань, де тексти, створені чатботом, виявилися більш однорідними, ніж ті, що написали люди.

Проте ChatGPT може бути корисним інструментом у процесі мозкового штурму. Наприклад, застосування методу “ланцюжка ідей” (chain of thought prompting) дозволяє ШІ генерувати кілька різних ідей, акцентуючи увагу на їхній різноманітності.