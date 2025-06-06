Шоу 2025 дронів у Ніцці на Конференції ООН з океану 2025

6 червня, у п’ятницю, на набережній Ніцци, Франція, відбулося вражаюче шоу дронів, яке стало частиною третьої Конференції ООН з питань океану. У небі одночасно злетіли 2025 безпілотників, створюючи неймовірне видовище для глядачів.
Мер Ніцци, Крістіан Естрозі, поділився враженнями про цю подію у мережі Х.
“Небо над Ніццою сяє кольорами океану! Безпрецедентний балет із 2025 дронів освітлює наше Середземномор’я, і Ніцца встановлює європейський рекорд на очах у мешканців Ніцци та всього світу!”
Згідно з інформацією Le Figaro, понад 50 тисяч людей стали свідками цього шоу, під час якого дрони в нічному небі створювали вражаючі сцени з морськими істотами, такими як дельфіни, черепахи та скати манта. Виступ супроводжувався спеціально створеною звуковою доріжкою, яка підкреслювала тематику заходу.
Основна мета цьогорічного шоу – привернути увагу до важливості охорони океану та збереження його біорізноманіття. Конференція UNOC 2025 об’єднує міжнародну спільноту для обговорення ключових питань, пов’язаних зі сталим рибальством, захистом морських територій та екосистем.
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