Влада України розглядає можливість створення військових комендатур у Курській області Росії. Ці органи можуть забезпечити підтримку як для військових, так і для місцевого населення.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в етері телемарафону.

За його словами, військові комендатури потрібні, зокрема, для надання допомоги місцевому населенню.

“Це обговорюється і для того, щоб була координація серед військових частин, які там знаходяться. У тому числі заради добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню потрібно буде створити військові комендатури”, — заявив він.

Лубінець наголосив, що створення таких органів відбувається виключно на підставі норм міжнародного права.