Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в етері телемарафону.
За його словами, військові комендатури потрібні, зокрема, для надання допомоги місцевому населенню.
“Це обговорюється і для того, щоб була координація серед військових частин, які там знаходяться. У тому числі заради добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню потрібно буде створити військові комендатури”, — заявив він.
Лубінець наголосив, що створення таких органів відбувається виключно на підставі норм міжнародного права.
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