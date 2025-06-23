Про це повідомили у Генштабі ЗСУ
В ніч на 23 червня 2025 року підрозділи Сил оборони України провели успішну операцію, націлившись на нафтобазу “Комбінат “Атлас”, що знаходиться в Ростовській області Російської Федерації. Цю інформацію оприлюднили в Генеральному штабі Збройних Сил України.
Атака була здійснена силами Сил спеціальних операцій у тісній координації з Ракетними військами та артилерією. Нафтобаза “Комбінат “Атлас” слугує важливим пунктом постачання пального для військових формувань РФ, які беруть участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
У повідомленні Генштабу зазначено:
“Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються.”
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