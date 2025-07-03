Евакуація дітей з окупованої Херсонщини: історії порятунку

Як повідомляє у Facebook керівника ОВА Олександра Прокудіна

З тимчасово окупованої території лівобережної Херсонщини вдалося повернути групу дітей віком від чотирьох до 17 років, а також двох повнолітніх осіб. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму дописі на Facebook.

Він зазначив, що евакуація стала можливою завдяки зусиллям благодійної організації “Save Ukraine” та ініціативі президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Серед врятованих дітей є 17-річна дівчина, яка відмовилася носити російську символіку і відкрито виступала проти війни. За словами Прокудіна, їй довелося знищити свої вишиванки та прапори, які вона зберігала з дитинства.

Також евакуювали 16-річного юнака, який три роки не бачив свою матір. Його бабуся переховувала хлопця вдома, щоб уникнути примусової освіти в російській школі. Окупанти намагалися позбавити бабусю опікунських прав, що ще більше ускладнювало ситуацію.

“Найменша, чотирирічна, дівчинка пережила російський теракт на Каховській ГЕС, смерть домашніх улюбленців та приниження. Під час виїзду росіяни допитували її маму шість разів.” – Олександр Прокудін

Раніше Прокудін також повідомляв про успішну евакуацію трьох підлітків з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.