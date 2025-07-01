Успішна операція ГУР: зруйновано залізничне полотно в Запорізькій області

Як повідомляють у пресслужбі ГУР, деталізуючи на офіційному Telegram-каналі ГУР

Спеціальні підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну операцію, в результаті якої було зруйновано залізничне полотно на тимчасово окупованій території Запорізької області. Це призвело до паралічу руху, який російські військові використовували для своїх логістичних потреб.

Про цю подію стало відомо 1 липня 2025 року з повідомлення пресслужби ГУР.

Відомо, що 26 червня 2025 року внаслідок вибуху на окупованій території Запорізької області було знищено залізничне полотно:

“1 липня 2025 року росіяни відновили шпали й рейки, пустили військовий товарняк, але трапився ще один залізничний гуркіт ― локомотив виведено з ладу; одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована.”

Раніше повідомлялося, що військові спецпідрозділи ГУР знищили російський потяг, що перевозив цистерни з пальним, призначеним для потреб армії РФ. Ця операція також відбулася на тимчасово окупованій території Запорізької області, між населеними пунктами Левадне та Молочанськ.