Сучасний ударний атомний підводний човен Китаю, перший у своєму класі, затонув у період між травнем і червнем цього року.

Про це заявив високопоставлений чиновник з питань оборони США, пише Reuters.

Видання нагадує, що Китай вже має найбільший в світі військово-морський флот із понад 370 кораблями, і він розпочав виробництво нового покоління ядерних підводних човнів.

Високопоставлений чиновник з питань оборони США анонімно розповів, що новий перший в своєму класі китайський ударний атомний підводний човен затонув біля пірсу десь між травнем і червнем 2024 року.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні не пояснив інформацію.

“Ми не знайомі з ситуацією, про яку ви згадали, і наразі не маємо інформації”, — зазначив він.

Чиновник США сказав, що невідомо, що спричинило затоплення човна і чи було на борту в той час ядерне паливо.