Про це заявив високопоставлений чиновник з питань оборони США, пише Reuters.
Видання нагадує, що Китай вже має найбільший в світі військово-морський флот із понад 370 кораблями, і він розпочав виробництво нового покоління ядерних підводних човнів.
Високопоставлений чиновник з питань оборони США анонімно розповів, що новий перший в своєму класі китайський ударний атомний підводний човен затонув біля пірсу десь між травнем і червнем 2024 року.
Представник посольства Китаю у Вашингтоні не пояснив інформацію.
“Ми не знайомі з ситуацією, про яку ви згадали, і наразі не маємо інформації”, — зазначив він.
Чиновник США сказав, що невідомо, що спричинило затоплення човна і чи було на борту в той час ядерне паливо.
“На додаток до очевидних питань щодо стандартів навчання та якості обладнання, інцидент порушує глибші питання про внутрішню підзвітність та нагляд НВАК (Народно-визвольна армія Китаю) за оборонною промисловістю, яка вже давно страждає від корупції”, — сказав чиновник, додавши, що не дивно, що ВМС НВАК намагатимуться приховати затоплення.
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