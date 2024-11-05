Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.
Серед арештованого майна фігурують понад 5,1 мільйона доларів США, більше 300 тисяч євро та понад 5 мільйонів гривень. Також було арештовано 13 мобільних телефонів, 17 банківських карток, 16 флешок, 8 ноутбуків, 2 комп’ютери, різні документи та 94 аркуші з рукописними записами.
Цікаво, що серед арештованих матеріалів виявилися звіт про інвентаризаційно-геологічні дослідження реконструкції кафе «Зоряна ніч» та документація на будівництво диско-клубу і каналізації для розважального центру.
“В ухвалі суду немає інформації про арешт нерухомості та автомобілів”, – зазначається у повідомленні.
Раніше Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Крупі у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень. Це рішення оскаржили в Апеляційному суді, однак розгляд затягується через подані адвокатами Крупи скарги не лише до Апеляційної палати ВАКС, а й до Київського апеляційного суду.
“Через технічні питання матеріали справи тимчасово передано до Київського апеляційного суду, який призупинив розгляд до повернення суддів з відпустки чи відрядження, орієнтовно до 14 листопада”, – зазначили у дописі.
Засідання Київського апеляційного суду, яке мало відбутися 17 жовтня, було знято з розгляду, що тимчасово зупинило подальший розгляд справи.
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