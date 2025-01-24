Печерський районний суд Києва ухвалив рішення взяти під варту міського голову Ірпеня Олександра Маркушина до 22 березня. Альтернативою арешту стала можливість внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень.

Про це повідомило “Суспільне” із зали суду.

Справа стосується виїзду Маркушина за кордон з 24 по 30 серпня 2022 року. Правоохоронці стверджують, що мер вирушив до Італії не для допомоги військовим, а щоб побачитися зі своїм 2-річним сином.

“Я виїхав за кордон на декілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони та побачив сина. Обласна поліція розглядала цю справу два місяці і нічого не знайшла, а ДБР “намалювали” підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів”, – повідомив Маркушин.

Мер додав, що є єдиним опікуном свого сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів:

“На той момент я не бачив дитину пів року, відколи її вивезли за кордон після початку бойових дій. Маю право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, але знав, що повернуся із допомогою, тому оформився офіційно.”

За словами прокурора, Маркушин не надав жодних документів, які підтверджують його волонтерську діяльність за кордоном. Обвинувачення наполягало на арешті або заставі у 40 мільйонів гривень.

Адвокат Маркушина заявив про необґрунтованість підозри, зазначивши, що захист братиме його на поруки, та закликав суд відмовити у триманні під вартою.

Після оголошення рішення суду Маркушин заявив: