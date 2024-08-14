Суд засудив російського агента до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за коригування бомбових ударів по українських силах оборони.

Про це інформує СБУ.

Служба безпеки України виявила ще одного агента ФСБ, який коригував вогонь російських військ по українських позиціях на Донеччині, передаючи окупантам геолокації штабів та опорних пунктів ЗСУ.

Зловмисник надавав інформацію про вогневі позиції артилерії та бази бронетехніки, що дозволяло Росії планувати прицільні удари з використанням керованих авіаційних бомб.

У січні цього року співробітники Служби безпеки затримали російського агента, мешканця Мирнограда на Донеччині, який був завербований фсб через інтернет.

Агент обходив прифронтову територію, відслідковуючи позиції ЗСУ, і позначав їх на гугл-картах для передачі інформації своєму куратору. Одночасно проводилися заходи для забезпечення безпеки українських військових.

Суд визнав російського агента винним у державній зраді під час воєнного стану та призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.