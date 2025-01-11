Про це повідомив нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко і показав ухвалу суду, яка є у його розпорядженні.

Зазначається, що Шуфрич подав клопотання, що хоче виконувати депутатські повноваження.

Суд відмовив у тому, щоб він брав участь у засіданні Ради фізично, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі.

“Суд направив ухвалу до Верховної Ради для консультацій. Цікаво, як саме вирішать це питання. Бо, за регламентом, народний депутат може голосувати законопроєкти тільки в сесійній залі. Тобто Шуфрич не зможе голосувати.

Але теоретично він може брати участь онлайн, наприклад, в засіданнях Комітетів. Чи подавати через помічників законопроєкти та постанови”, — написав Гончаренко.