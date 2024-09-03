Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з мера Мукачева Андрія Балоги, який був затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем при продажу землі за заниженою вартістю.

Про це повідомляє Центр протидії корупції в соцмережі X.

“Суддя ВАКС Воронько зняв з мера Мукачева Андрія Балоги необхідність носити електронний браслет і дозволив пересуватись по всій Закарпатській області. Захист Балоги-молодшого зазначав, що через часті вимкнення світла браслет начебто не встигали заряджати, через що виникали технічні несправності. Відповідно через це до Балоги приїжджали в будь-який час доби, у тому числі у вихідні дні, щоб перевірити його місце перебування. Мовляв, це створювало незручності для посадовця”, — йдеться в повідомленні



Водночас адвокат Балоги Євген Старцев розповів «Суспільному», що суд дозволив Андрію Балозі залишати Мукачево, але лише в межах Закарпатської області.

«Було подано клопотання про зміну обов’язків, яке суддя розглянув на засіданні та задовольнив. Тепер чинний мер Мукачева має право виїжджати за межі міста, але лише в межах Закарпаття, що пов’язано з виконанням ним службових обов’язків», — зазначили у пресслужбі ВАКС для «Суспільного».

Нагадаємо, 25 червня співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП затримали мера Мукачева та голову Мукачівської районної ради за підозрою у зловживанні службовим становищем, пов’язаним з продажем земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари за заниженою вартістю.мінувати платіж на 6 місяців.