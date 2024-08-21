Шевченківський районний суд Києва закрив справу проти військового Юрія Горовця з позивним "Святоша". Його підозрювали в нападі на журналіста Олексія Пальчунова проросійського телеканалу "Наш", який належав екснардепу Євгену Мураєву.

Про це повідомила на Facebook волонтерка Оксана Корчинська та підтвердив Суспільному сам журналіст Пальчунов.

“Понад 18 судових засідань, частина з яких — упродовж двох років після смерті Командира диверсійно-розвідувальної групи та громадського активіста Юрія Горовця. Резонанс серед громадськості, адже Юрія звинувачували в «нападі» на журналіста підсанкційного проросійського каналу «НАШ»”, – прокоментувала закриття справи Корчинська.

За версією слідства, Горовець 4 лютого 2021-го під час акції протесту під будівлею Шевченківського управління поліції Києва напав на журналіста телеканалу “Наш” Олексія Пальчунова.

Юрію Горовцю повідомили про підозру через 6 місяців після сутичок. На відео, за яким слідчі ідентифікували начебто Горовця, чоловік у чорній масці забирає у Пальчунова мікрофон. У липні 2021-го суд на два місяці призначив Горовцю запобіжний захід. У вересні того ж року на засіданні суду Горовець заявив, що на акції був, але Пальчунова не чіпав.

Юрій Горовець загинув під час бойового завдання у Брянській області 25 грудня 2022 року.

У липні користувачі у мережі збирали підписи за ініціативу з підписання колективного звернення до Київської міської прокуратури про відмову від обвинувачення загиблого героя “Святоші”.

У лютому 2022-го Володимир Зеленський запровадив санкції проти каналу “Наш”. Власнику каналу Євгену Мураєву в липні 2023-го СБУ оголосила підозру у держзраді — за даними слідства, Мураєв через телеканал “Наш” поширював кремлівські наративи. Зараз ексвласник телеканалу та колишній народний депутат перебуває в розшуку.