Про це повідомила на Facebook волонтерка Оксана Корчинська та підтвердив Суспільному сам журналіст Пальчунов.
“Понад 18 судових засідань, частина з яких — упродовж двох років після смерті Командира диверсійно-розвідувальної групи та громадського активіста Юрія Горовця. Резонанс серед громадськості, адже Юрія звинувачували в «нападі» на журналіста підсанкційного проросійського каналу «НАШ»”, – прокоментувала закриття справи Корчинська.
За версією слідства, Горовець 4 лютого 2021-го під час акції протесту під будівлею Шевченківського управління поліції Києва напав на журналіста телеканалу “Наш” Олексія Пальчунова.
Юрію Горовцю повідомили про підозру через 6 місяців після сутичок. На відео, за яким слідчі ідентифікували начебто Горовця, чоловік у чорній масці забирає у Пальчунова мікрофон. У липні 2021-го суд на два місяці призначив Горовцю запобіжний захід. У вересні того ж року на засіданні суду Горовець заявив, що на акції був, але Пальчунова не чіпав.
Юрій Горовець загинув під час бойового завдання у Брянській області 25 грудня 2022 року.
У липні користувачі у мережі збирали підписи за ініціативу з підписання колективного звернення до Київської міської прокуратури про відмову від обвинувачення загиблого героя “Святоші”.
У лютому 2022-го Володимир Зеленський запровадив санкції проти каналу “Наш”. Власнику каналу Євгену Мураєву в липні 2023-го СБУ оголосила підозру у держзраді — за даними слідства, Мураєв через телеканал “Наш” поширював кремлівські наративи. Зараз ексвласник телеканалу та колишній народний депутат перебуває в розшуку.
- У Києві попрощалися з чотирма бійцями диверсійної групи «Братства», які загинули у Брянській області РФ
- Ткаченко не дозволив відспівувати загиблих бійців «Братства» у Лаврі – церемонія відбудеться у Михайлівському соборі
- У ПЦУ розʼяснили ситуацію щодо відспівування загиблих бійців «Братства»