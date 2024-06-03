Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.
Зазначається, що у Полтавській області виявили найбільший показник (20% – ред.) громадян, які проходили ВЛК та надалі були визнані непридатними до служби в лавах армії.
За версією слідства, працівники ВЛК Полтавщини, ймовірно, отримували неправомірну вигоду від військовозобов’язаних, визнаючи їх непридатними “на папері”.
Так згідно з даними, Полтавська область входить в п’ятірку областей, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними, — 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023 року.
В ухвалі суду зазначено, що документи можуть бути доказом вчинення злочину, тому їх арештували.
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