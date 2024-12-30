Новообраний президент США Дональд Трамп не зміг скасувати вирок, що стосується звинувачень у сексуальному насильстві та наклепі, винесений на користь журналістки Е. Джин Керролл.

Про це повідомляє The New York Times.

Федеральний апеляційний суд відхилив прохання Дональда Трампа про перегляд рішення у справі, де він був визнаний винним у сексуальному насильстві проти письменниці Е. Джин Керролл у 1990-х роках. Раніше суд зобов’язав Трампа виплатити Керролл $5 мільйонів компенсації.

Адвокати Трампа стверджували, що окружний суд Манхеттена помилився, дозволивши свідчення двох жінок, які раніше звинувачували Трампа в сексуальних домаганнях, а також допустивши використання запису з програми Access Hollywood, де Трамп розповідав про сексуальні домагання.

“Містер Трамп не надав доказів того, що окружний суд допустив помилки у своїх рішеннях”, – постановила cудова колегія у складі суддів Денні Чіна, Сьюзан Карні (призначених Бараком Обамою) і Мірни Перес (призначеної Джо Байденом).

Під час судового процесу Керролл розповіла, що зустріла Трампа в торговому центрі Bergdorf Goodman у Нью-Йорку, де той запропонував їй допомогти обрати подарунок для подруги. За словами Керролл, ситуація переросла в напад у примірочній, де Трамп її штовхнув, а потім здійснив сексуальне насильство.

Трамп заперечував звинувачення, заявляючи, що ніколи не зустрічав Керролл. Він також публічно висміював її, називаючи справу шахрайською. У відповідь на його заяви суд визнав дії Трампа наклепницькими, а його висловлювання в соцмережах і публічних виступах – такими, що завдали Керролл моральної шкоди.

Раніше цього року інший суд зобов’язав Трампа виплатити Керролл $83,3 мільйона за подібні звинувачення у наклепі. Адвокати Керролл наполягали на значній компенсації, щоб запобігти подальшим образливим заявам із боку Трампа.

Незважаючи на численні рішення суду, Трамп продовжує ставити під сумнів правдивість заяв Керролл у соцмережах.

“Чи повинна жінка нести відповідальність за неправдиві звинувачення в зґвалтуванні?”, – написав Трамп.