Про це повідомила пресслужба ВАКС.
“У понеділок, 12 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала щодо одного з підозрюваних у справі щодо колишнього заступника Міністра енергетики України, колишнього керівника державного підприємства, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, — йдеться у повідомленні.
Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.
Ухвалами слідчих суддів обом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці.
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