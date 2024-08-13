Про це повідомила пресслужба ВАКС.

“У понеділок, 12 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала щодо одного з підозрюваних у справі щодо колишнього заступника Міністра енергетики України, колишнього керівника державного підприємства, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, — йдеться у повідомленні.