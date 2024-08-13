Півмільйонний хабар: запобіжні заходи отримали ще троє фігурантів справи ексзаступника міністра

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

“У понеділок, 12 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала щодо одного з підозрюваних у справі щодо колишнього заступника Міністра енергетики України, колишнього керівника державного підприємства, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, — йдеться у повідомленні.

Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

Ухвалами слідчих суддів обом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці.