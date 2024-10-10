Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
“Печерський районний суд Києва арештував на два місяці із правом внесення застави у 49 млн грн депутатку Хмельницької міської ради, у якої було виявлено понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості”, – повідомили у відомстві.
За даними ДБР, депутатка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. При цьому під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті.
Фігурантці повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
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