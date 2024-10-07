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Суд обрав запобіжний захід для очільниці МСЕК з Хмельниччини

Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи через незаконне збагачення.

Понеділок, 7 жовтня 2024, 14:54

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінку взято під варту з можливістю внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.

Теги: корупція, незаконне збагачення, Офіс генпрокурора, Хмельниччина

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