Суд обрав запобіжний захід для очільниці МСЕК з Хмельниччини

Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи через незаконне збагачення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінку взято під варту з можливістю внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.