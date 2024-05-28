Про це повідомляє Суспільне.
Суд підтримав клопотання прокурора САП та обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави.
На підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного – до 28 липня.
22 травня НАБУ повідомило Смирнову про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень. У коментарі журналістам Смирнов підтвердив, що отримав підозру від НАБУ. Також у нього провели обшук.
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