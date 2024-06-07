Про це повідомляє Hromadske.

За даними журналістів, Сисоєнко визначили в якості запобіжного заходу заставу в розмірі 904 тисячі гривень.

Відомо, що ексдепутатка уже сплатила заставу та вийшла з-під варти. Іншому фігуранту справи — спільнику Сисоєнко — також призначили взяття під варту з альтернативою майже 250 тисяч гривень застави. Він також вийшов із СІЗО.

Крім того, запобіжний захід обрали і підозрюваній лікарці – їй призначили нічний домашній арешт.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Сисоєнко, за даними правоохоронців, організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Наразі вона обіймає посаду заступника директора із загальних питань Інституту медицини праці ім. Ю.І. Кундієва.